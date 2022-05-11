'Ukrayna'da sıkışan Rusya, Suriye'deki askeri varlığını gözden çıkarmaya başladı'

İsrail istihbaratı bağlantılı “DEBKAfile” internet sitesinde yayımlanan haberde, “Ukrayna’da sıkışan Rusya, Suriye’deki askeri varlığını gözden çıkarmayı göze aldı. Suriye’deki yaklaşık 6 bin askerini Ukrayna cephesine kaydırmaya başladı bile' denildi.

İsrail istihbaratı bağlantılı “DEBKAfile” internet sitesine göre Rusya, Suriye'deki yaklaşık 6 bin askerini Ukrayna cephesine kaydırmaya başladı bile.

İddia dört gün önce ilk kez “DEBKAfile” sitesi, ardından Rusya'da yayımlanan “The Moscow Times” gazetesi tarafından dile getirildi.

İsimsiz “askeri çevrelerin” kaynak gösterildiği haberlerde, “Ukrayna'da sıkışan Rusya, Suriye'deki askeri varlığını gözden çıkarmayı göze aldı.

Hmeymim, Kamışlı, Deyrizor ve T4 hava üslerinde toplanan Rus askerleri, hava yoluyla Ukrayna cephesine getiriliyor” iddiaları yer aldı. 2021 verilerine göre Suriye'de yaklaşık 6 bin Rus askeri bulunuyor.

İran boşluğu dolduracak iddiası

Suriye'den asker çeken Rusya'nın meydanı boş bırakmamak için ise İran ile anlaştığı öne sürüldü. Bu noktada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın önceki gün İran'a giderek dini lider Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı görüşme dikkat çekti.

Görüşmede İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani de hazır bulunmuştu. Bu, Şubat 2019'dan beri Esad'ın İran'ı ikinci ziyareti olurken; Rusya'nın Hmeymim dışında Suriye'deki tüm üslerini kademeli olarak İran Hizbullahı ve Devrim Muhafızları'na devrettiği iddia edildi.

Ukrayna işgalinde umduğu ilerlemeyi sağlayamayan Rusya'nın Suriye'den 6 bin asker çekmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın pazar günü İran'a yaptığı ziyaretin de bu planla ilgili olduğu konuşuluyor.

Ukrayna yakın takipte

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Aleksey Arestoviç, “Anlaşılan Rusya, Ortadoğu bölgesini terk etmek zorunda kaldı. Suriye'de yedi yıl savaş oyunu oynadıktan sonra geri dönmeyecek şekilde çekiliyorlar. Rusya'nın çekilmesinin ardından bölgede İran bağlantılı ciddi gelişmeler yaşanacaktır” yorumunu yaptı.

Rusya'nın çekilmesiyle Suriye'nin güneyinde İsrail ile İran'ın doğrudan karşı karşıya gelebileceği dile getiriliyor.

Oralardan da asker çekti

Rusya'nın Ermenistan, Tacikistan ve Güney Osetya'dan da asker çektiği söyleniyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi'ne göre Rusya, son Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında Ermenistan'ın Gümrü şehrine getirdiği “İskender” füzelerini geri aldı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi üzerine sınırların korunması gerekçesiyle Tacikistan'a asker yığan Moskova, buradaki askerlerinin büyük kısmını Rusya'ya geri çekti. 2008 ‘de beş günlük Rusya-Gürcistan savaşı sonrasında Güney Osetya'da konuşlandırılan Rus birlikleri de Ukrayna cephesine kaydırıldı. .