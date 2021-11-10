Ukrayna’da SİHA casusluğu iddiası

Ukrayna’da, Türkiye’den satın alınan SİHA’ların konuşlandırıldığı üs komutanının bu teknolojinin sırlarını Ruslarla paylaştığı iddia edildi. Casusluk yaptığı iddia edilen albayın suçüstü yakalandığı açıklandı.

Ukrayna Ulusal İstihbarat Teşkilatı (Slujba Bezpekı Ukrayinı -SBU-) ortaya çıkardığı skandalda askeri üs komutanının Ruslara casusluk yaptığı tespit edildi.

Mirathaber sitesinin haberine göre, SBU'ya bağlı Karşı İstihbarat Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmada, Türkiye'den satın alınan ve dünya savaş konseptini değiştiren SİHA'lar ile ilgili casusluk faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi.

Karadeniz ve Kırım bölgesindeki Rus askeri faaliyetlerini ciddi ölçüde sekteye uğratan Bayraktar TB-2 SİHA'larla ilgili olarak, Ukrayna Deniz Kuvvetleri 10. Deniz Havacılık Tugay Komutanı Albay İlya Oleink'in Rus tarafına casusluk yaptığı ve bu istihbarat alanını SİHA teknolojisi üzerinde yoğunlaştırdığı tespit edildi. Albay Ilya Oleinik'in gözaltına alındığı belirtildi.

Albay Olainik'in Rus ordusu ve Kırım'daki Rusya yanlısı kişilerle irtibatı olduğu açıklandı.

Olainik'in sorgusu devam ederken, TB-2 SİHA'ların kritik bilgilerine ulaşamadığı bilgisi de paylaşıldı. Ancak Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile ilgili bir çok harekat plan ve savunma hatlarının bilgilerini Rus İstihbarat Servisi FSB'ye verdiği belirtiliyor.

Ülke savaş halinde olduğu için Ukrayna yasaları gereği Albay hakkındaki casusluk suçunun sabit olması halinde kurşuna dizilerek idam edilmesi söz konusu. Benzer yasa, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede de bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.