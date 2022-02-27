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Ukrayna'da ölen Yunan asıllıların sayısı 10'a yükseldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'da Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Yunan asıllı sayısının 10'a yükseldiğini belirterek, Rusya'ya 'bombalamayı derhal durdurması' çağrısı yaptı.

1 Saat Önce
2022-02-27 01:05:52
Ukrayna'da ölen Yunan asıllıların sayısı 10'a yükseldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Mariupol yakınlarında Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 masum sivil öldürüldü. Bombalamayı derhal durdurun!"

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Yunan asıllıların yoğun yaşadığı Mariupolis'in kuzeyindeki Bugas ve Sartana köylerine düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamıştı.

Bakan Nikos Dendias'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, Rusya'nın Atina Büyükelçisini telefonla arayarak bakanlığa çağırdığı kaydedilmişti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya karşı bu savaşın tüm kurbanları için olduğu gibi Rus bombardımanlarında hayatını kaybeden soydaşlarımızın da ölümünden duyduğum derin üzüntüyü ifade ediyorum. Kurbanların ailelerine baş sağlığı diliyorum. Acıları bizim de acımızdır." ifadelerine yer vermişti.

Yunanistan, Rus uçaklarının Ukrayna'daki sivillere saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan, bugün 2 soydaşımızın hayatını kaybetmesine ve biri çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan, Sartana köyü yakınlarında sivil halkın Rus uçaklarınca bombalanmasını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bakan Nikos Dendias'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, Rusya'nın Atina Büyükelçisini telefonla arayarak yarın bakanlığa çağırdığı kaydedildi.

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Dışişleri Bakanlığından daha sonra yapılan iki ayrı açıklamada da Mariupolis'in kuzeyindeki Bugas ve Sartana köylerinde toplam 8 Yunan asıllı kişinin daha hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya karşı bu savaşın tüm kurbanları için olduğu gibi Rus bombardımanlarında hayatını kaybeden soydaşlarımızın da ölümünden duyduğum derin üzüntüyü ifade ediyorum. Kurbanların ailelerine baş sağlığı diliyorum. Acıları bizim de acımızdır." ifadelerine yer verdi. AA .

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