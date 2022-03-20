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Ukrayna'da ölen Rus askerler araçlarla Belarus'a taşınıyor

Rusya’nın Ukrayna'da ölen ve yaralanan Rus askerlerini Belarus’un Gomel kentine sevk ettiği iddia edildi.

17 Dakika Önce
2022-03-20 09:54:08
Ukrayna'da ölen Rus askerler araçlarla Belarus'a taşınıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sırasında birçok Rus askeri hayatını kaybederken birçoğu da yaralandı. Rusya tarafından ölü ve yaralı Rus askerlerinin sayısına dair net açıklama gelmezken, Ukrayna tarafı ise 13 binden fazla Rus askerinin öldüğünü ve birçoğunun da yaralandığını ileri sürdü.

Belarus'un Gomel kentindeki hastanelere birçok Rus askerin cesedinin taşındığı yaralı askerlerin de bu kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı iddia edildi.

Belarus'taki muhalif basında yer alan haberlerde, şu ana kadar 2 bin 500'e yakın Rus askerinin cesetlerinin Gomel'e taşındığı aktarılırken, yaralı askerlerin de sürekli olarak kente taşındığı ve burada tedavilerine devam edildiği iddia edildi.

Belarus'tan gelen bu bilgilerin yanı sıra sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Rus ordusuna ait üzerinde Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı "Z" harfinin bulunduğu askeri nakil araçlarının Gomel kent merkezine konvoylar halinde ilerlediği dikkat çekti.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; bu araçların çok sayıda yaralı ve ölü Rus askeri taşıdığı iddia edilirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko'da sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüyü paylaşarak araçlara ilişkin, "Gomel'de yaralı işgalcileri taşıyan araçlar" ifadelerini kullandı. .

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