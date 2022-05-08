Ukrayna'da nükleer silah kullanılacak mı? CIA'den açıklama

CIA Direktörü William Burns, Financial Times konferansında yaptığı açıklamada, ABD istihbarat teşkilatlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanacağına dair 'pratik bir kanıt' görmediğini söyledi.

Burns, Washington DC'deki konferansta yaptığı konuşmada , "İstihbarat topluluğu olarak, Rusya'nın taktik nükleer silahların konuşlandırılması ve hatta potansiyel kullanımı için bir planı olduğuna dair kanıtlar görmüyoruz" dedi.

Ancak Burns, Putin'in “kaybetmeyi göze alabileceğine inanmadığını” ve bu nedenle ABD'nin ne olursa olsun potansiyel nükleer tehdide “çok keskin bir şekilde odaklanması” gerektiğini de sözlerine ekledi.

Zelensky geçen ay, Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanmak için kimyasal veya nükleer silah kullanabileceğine "ikna olduğunu" ve dünyanın bu olasılığa "hazır olması" gerektiği çağrısında bulundu.

Kıtalararası Balistik Füzelere monte edilen savaş başlıklarının aksine, taktik nükleer silahlar daha küçük, uçaklardan atılabilen, kısa menzilli füzelere takılabilen veya topçu parçalarından ateşlenebilen düşük verimli cihazlar.

Uluslararası olarak tanınan bir tanım olmamasına rağmen, verimleri tipik olarak bir kilotondan 100 kilotona kadar değişir.

Referans olarak, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombasının verimi 15 kilotondu.

Kaynak: Russian Today, TRTHaber .