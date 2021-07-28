Ukrayna'da küçük uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde hafif motorlu spor uçağının evin üstüne düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
2021-07-28 15:57:50
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "WT-10 Advantic" hafif motorlu spor uçak, İvano-Frankivsk bölgesinin Şeparivtsi köyündeki bir evin üstüne düştü.
Uçağın düştüğü ev alev alırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Nedeni henüz belirlenemeyen uçak kazasında, pilot ve 3 yolcu yaşamını yitirdi.
Yolcuların yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)