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Ukrayna'da küçük uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'da küçük uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

Ukrayna'da küçük uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde hafif motorlu spor uçağının evin üstüne düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-07-28 15:57:50
Ukrayna'da küçük uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

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Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "WT-10 Advantic" hafif motorlu spor uçak, İvano-Frankivsk bölgesinin Şeparivtsi köyündeki bir evin üstüne düştü.

Uçağın düştüğü ev alev alırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen uçak kazasında, pilot ve 3 yolcu yaşamını yitirdi.

Yolcuların yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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