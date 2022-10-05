Ukrayna'da herkese bu haplardan dağıtılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde üstü kapalı yaptığı nükleer tehdidi Ukrayna'yı alarma geçirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı nükleer tehdit sonrası harekete geçen Ukrayna Başkent Kiev'de hazırlıklara başladı.

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 8. ayında devam ediyor. Savaşın başladığı günden bu yana tüm dünyanın en büyük korkusu Rusya'nın elindeki nükleer silahları kullanmasıydı.

Rus lider 22 Eylül'de yaptığı açıklamada “Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse, Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil” diyerek örtülü nükleer tehditte bulunmuştu. Putin aynı açıklamada ülkesinde 'kısmi seferberlik' ilan edildiğini duyurarak, 300 bin Rus vatandaşının askere alınacağının haberini vermişti.

KİEV DÜĞMEYE BASTI

Putin'in nükleer tehdidi sonrası harekete geçen Ukrayna yönetiminin başkent Kiev'de hazırlıklara başladığı ve tahliye merkezlerine İyodin Hapı dağıttığı öğrenildi.

Kiev şehir konseyi nükleer radyasyona maruz kalmadan hemen önce veya hemen sonra alınan ve zararlı radyasyon emilimini engellemeye yardımcı olan hapların ihtiyaç duyulması halinde etkilenen bölgelere dağıtılacağını duyurdu.

İYODİN HAP NEDİR? NASIL KULLANILIR?

İyodin hapı radyoaktif etkiyi azaltma etkisine sahip olmayan ancak solunum yoluyla alınan radyoaktif maddelerin önüne geçen bir bileşiktir.

İyot tabletleri, radyoaktif olmayan iyot bileşikleridir. Nükleer tehlike durumlarında ortaya çıkabilecek radyoaktif bulut içerisinde yer alan radyoaktif iyotun tiroitte tutulmasını önlemek üzere, iyot tabletlerinin en kısa süre içinde alınması gereklidir.

İyot tabletlerinin, vücudun diğer radyoaktif maddelere maruz kalmasını engelleyici özelliği yoktur.

NASIL KULLANILMALIDIR?

Tabletler, mümkünse aç karnına alınmamalıdır. Kolaylık sağlamak için tercih edilen bir sıvıda eritilip içilebilir.

İyot tabletleri genellikle iyi tolere edilir. Sindirim bozuklukları gibi yan etkiler çok nadiren görülmekle beraber, uygulama kesildiğinde kendiliğinden geçer. Yan etkilerin uzun süre devam etmesi durumunda doktora başvurulmalıdır. Hipertiroit tedavisi görenler, iyot tabletleri aldıkları süre içinde de tedavilerine devam etmeli, ancak tehlike durumu sona erdiğinde, doktora başvurmalıdırlar.

İyot tableti aldıktan sonra 1 hafta ila 3 ay içinde çarpıntı, kilo kaybı veya ishal şikayeti olanlar doktora müracaat etmelidir.

NE ZAMAN KULLANILMALI?

İyot tabletlerinin radyoaktiviteye maruz kalınmadan 6 saat öncesinde alınması durumunda maksimum koruma sağlanır. Radyoaktiviteye maruz kalınmasından sonraki ilk 10 saatten sonra alınması durumunda ise hiç bir etkisi olmayacaktır. Bir iyot tableti dozu ile 24 saat korunma sağlanır.

NÜKLEER ENDİŞELERİ ARTIYOR

Ukrayna'nın kaybettiği toprakları almak için başlattığı taarruz sonrası Rus birlikleri peş peşe yenilgiler alırken Putin'in nükleer silah kullanacağına ilişkin endişeler artıyor.

NATO dün yaptığı açıklama ilePutin'in 'kıyamet silahı' adını taşıyan devasa Nükleer Denizaltısının Beyaz Deniz Üssü'nden ayrılıp Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabileceği konusunda üyelerini uyardı.

Kaynak: Hürriyet .