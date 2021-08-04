Ukrayna'da el bombasıyla hükümet binasına giren kişi yakalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, el bombasıyla hükümet binasına giren kişi gözaltına alındı.

Ukrayna Polis Teşkilatı Başkanı Igor Klimenko, yaptığı açıklamada, el bombasıyla hükümet binasına giren kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Klimenko, Donbas bölgesinde savaşmış ve yaralanmış eski asker olduğu belirtilen kişinin 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini ifade etti.

AA

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