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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'da el bombasıyla hükümet binasına giren kişi yakalandı

Ukrayna'da el bombasıyla hükümet binasına giren kişi yakalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, el bombasıyla hükümet binasına giren kişi gözaltına alındı.

1 Gün Önce
2021-08-04 16:39:08
Ukrayna'da el bombasıyla hükümet binasına giren kişi yakalandı

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Ukrayna Polis Teşkilatı Başkanı Igor Klimenko, yaptığı açıklamada, el bombasıyla hükümet binasına giren kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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Klimenko, Donbas bölgesinde savaşmış ve yaralanmış eski asker olduğu belirtilen kişinin 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini ifade etti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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