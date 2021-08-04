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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'da el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi hükümet binasına girdi

Ukrayna'da el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi hükümet binasına girdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, el bombası taşıdığını iddia eden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hükümet binasına girdi.

1 Gün Önce
2021-08-04 12:19:11
Ukrayna'da el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi hükümet binasına girdi

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Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 10.00 sularında bir kişinin cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, polisin özel operasyon başlattığı ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırganla görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Milletvekili Aleksey Gonçerenko da Telegram hesabından, hükümet binasına el bombasıyla bir kişinin girdiğini, bölgeye özel ekiplerin ulaştığını aktardı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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