Ukrayna’da bir şehrin adı ‘New York’ olarak değiştirildi

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla cephe hattının yakınında bulunan küçük bir şehrin adı New York olarak değiştirildi. Şehir, dün (1 Temmuz) Ukrayna Yüksek Şurası’nın (Verkhovna Rada) aldığı bir kararla eski adını yeniden kazanacak.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) göre, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Yakın bağlarımızı kutlamak için başka bir neden. Yeni/eski adınızın büyük hayranlarıyız!” diyerek, New York ve Donetsk bölge halklarını tebrik etti.

300'den fazla Ukraynalı milletvekili, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kalesi olan Donetsk'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan bu şehre ‘tarihi isminin yeniden verilmesini' destekledi.

Milletvekilleri, 18. yüzyılda kurulan ve o dönemlerde bir köy olan şehrin sakinlerinin sunduğu öneriler hususunda uzlaşı sağladı ve şehrin adı, bir asır sonra yeniden New York oldu.

Bazı medya kuruluşlarının aktardığına göre, bu ismi oraya yerleşen Alman yerleşimcilerin verdiği iddia ediliyor. Ukrayna Yüksek Şurası'nın kararındaki eke göre 1951 yılında Ukrayna, ABD ile Soğuk Savaş'ın zirvesinde Sovyetler Birliği'nin bir parçasıyken, Komünist Parti'nin öne sürdüğü ‘ideolojik siyasi nedenlerle' kasabanın adı Novgorodske olarak değiştirilmişti.

Bugün ABD, 2014 yılında Kırım'ı ilhak eden ve ülkenin doğusundaki Kiev güçleriyle savaş halinde olan ayrılıkçıların askeri ve mali sponsoru sayılan Rusya karşısında Ukrayna'nın ana destekçisi konumunda.

Söz konusu çatışma, yedi yılda 13 binden fazla insanı ölmesine neden oldu.

Şarku'l Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.