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Ukrayna'da bir belediye başkanı daha kaçırıldı
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Ukrayna'da bir belediye başkanı daha kaçırıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 'Rus savaş suçlularının' Dniprorudne Belediye Başkanı Yevhen Matveyev'i kaçırdığını duyurdu.

3 Saat Önce
2022-03-13 13:50:03
Ukrayna'da bir belediye başkanı daha kaçırıldı

Kuleba, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yerel destek alamayan "işgalcilerin" teröre yöneldiğini vurgulayan Kuleba, demokratik olarak seçilmiş Dniprorudne Belediye Başkanı Yevhen Matveyev'in "Rus savaş suçluları" tarafından kaçırıldığını belirtti.

Kuleba, açıklamasında, "Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları Rusya'nın Ukrayna'ya ve demokrasiye yönelik terörünü durdurmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Matveyev'den önce, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un da Rus güçlerce kaçırıldığı açıklanmıştı. .

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