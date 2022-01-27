Ukrayna'da bir asker dehşet saçtı, 5 asker öldü
Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde bir asker, 5 silah arkadaşını silahıyla ateş ederek öldürdü
2022-01-27 10:23:20
Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan bir asker, Dnipro bölgesindeki füze ve uzay teknolojisi üreten "Yujmaş" devlet fabrikasında nöbet tutan silah arkadaşlarına ateş açtı.
Olay sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 5'i yaralandı.
Saldırıyı düzenleyen askerin olay yerinden silahla kaçtığı belirtildi.
Polisin, askerin yakalanması için bölgede operasyon başlattığı kaydedildi. .
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