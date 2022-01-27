Ukrayna'da bir asker dehşet saçtı, 5 asker öldü

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde bir asker, 5 silah arkadaşını silahıyla ateş ederek öldürdü

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan bir asker, Dnipro bölgesindeki füze ve uzay teknolojisi üreten "Yujmaş" devlet fabrikasında nöbet tutan silah arkadaşlarına ateş açtı.

Olay sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 5'i yaralandı.

Saldırıyı düzenleyen askerin olay yerinden silahla kaçtığı belirtildi.

Polisin, askerin yakalanması için bölgede operasyon başlattığı kaydedildi. .