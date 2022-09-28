Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlediği referandum sonuçları belli oldu

Rusya'nın kısmen kontrol altına aldığı, Ukrayna'ya ait 4 bölgede düzenlenen referandum sonuçlandı..

Rusya'nın kısmen kontrol altına aldığı Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da, Ukrayna'ya ait bu bölgelerde tek taraflı referanduma gidildi, Rusya'ya bağlanıp bağlanmama oylandı.

5 gün süren referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre, seçmenlerin ezici çoğunluğu "evet" oyu verdi. Bundan sonraki adım, sonuçların Rus parlamentosunun her iki kanadı tarafından görüşülüp onaylanması.

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PUTİN'İN İMZASIYLA RESMİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzalayacağı kararname ile resmi süreci başlatacak.

Kremlin, "Söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanmasında uluslararası hukuk açısından durum tamamıyla değişecek." açıklamasını yaptı.