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Ukrayna’da ANKA İHA’ları üretilecek
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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna’da ANKA İHA’ları üretilecek

Ukrayna’da ANKA İHA’ları üretilecek

Kiev yakınlarında Ukrayna-Türkiye ortaklığı ile inşa edilmekte olan bir fabrikada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketi tarafından geliştirilen ANKA tipi insansız hava araçları üretilecek.

51 Dakika Önce
2021-12-13 14:06:26
Ukrayna’da ANKA İHA’ları üretilecek

Gazeta.ru haber sitesinin aktardığına göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta süren çatışmaların sona erdirilmesi için oluşturulan temas grubunun Ukrayna sözcülerinden Aleksey Arestoviç, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında inşa edilmekte olan insansız hava aracı (İHA) fabrikasına ilişkin, “Şu an Vasilkov şehrinde bir fabrika inşa ediliyor. Bu fabrikada Ukrayna-Türkiye işbirliği ile insansız hava araçları üretilecek. Bunlardan birisi de ANKA tipi ağır insansız hava aracı” dedi.

Arestoviç, “Üretilecek insansız hava araçlarında Ukrayna motorları kullanılacak, araçların gövdeleri ve diğer geri kalan kısımlarıysa Türk üretimi olacak” diye ekledi.

“İleride bu fabrikada Ukrayna'nın geliştirdiği insansız hava araçları da üretilecek” diyen Arestoviç, söz konusu fabrikada, diğer insansız ve insanlı hava araçlarına karşı eyleme geçebilecek İHA'ların da üretilebileceğini kaydetti. Kiev yakınlarında yer alacak bu fabrikanın, ilk insansız hava araçlarını, 2022 sonunda üretmiş olmasının planlandığını da ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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