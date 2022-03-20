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Ukrayna'da 6 yabancı gazeteci öldü

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarının başladığı günden bu yana ülkede görev yapan 6 yabancı uyruklu gazetecinin, Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

1 Saat Önce
2022-03-20 01:14:42
Ukrayna'da 6 yabancı gazeteci öldü

Dünyada gazetecilerin yasal hak ve güvenliğini sağlamak için çalışan Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), Rusya-Ukrayna savaşının bölgedeki gazetecilere etkilerine dair raporunu internet sitesinde paylaştı.

Rapora göre Ukraynalı medya kuruluşları çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde ofislerini kapatırken çoğu medya çalışanı güvenliğini sağlamak için koruyucu ekipman veya ilk yardım çantası satın almaya başladı.

6 yabancı gazeteci hayatını kaybetti

Ukrayna genelinde 3 bine yakın yabancı uyruklu gazeteci çalışırken, bu gazetecilerden 6'sı Rus saldırılarında hayatını kaybetti.

Aynı saldırılarda 8 yabancı gazeteci yaralanırken, 2 gazeteci ise Rus birlikleri tarafından kaçırıldı.

Ukrayna'nın televizyon kulelerine saldırı

Raporda, Ukraynalı gazetecilerin savaş zamanındaki zayiatına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bunun yanı sıra Rus bilgisayar korsanlarının 2, 3 ve 17 Mart'ta Ukrayna medyasına ait internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdiği bilgisi aktarıldı.

Rus füzelerinin 1, 2, 14 ve 16 Mart'ta Ukrayna'nın 6 ayrı bölgesinde televizyon kulelerini hedef aldığı belirtildi.

Gazetecilerin zırha ihtiyacı var

Raporda görüşüne yer verilen PEC Ukrayna temsilcisi Andrii Lanits, bölgede görev yapan gazetecilerin güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'daki gazetecilerin zırh, kask, telsiz ve ilk yardım ekipmanına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Lanits, kaçırılan iki yabancı gazetecinin Ukrayna'nın güneyinde Rusya'nın kontrolü ele aldığı bölgelerde görev yaptığı bilgisini paylaştı. AA .

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