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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'da 5 tren istasyonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'da 5 tren istasyonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Demiryolları, Rus birlikleri tarafından ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-25 12:01:16
Ukrayna'da 5 tren istasyonuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Demiryolları'nın genel müdürü Oleksandr Kamyshin Rusya'nın bir saat içerisinde ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonuna saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıların ardından çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi ancak net rakam henüz bilinmiyor.

Kamyshin en az 16 yolcu treninin rötar yapacağını ve yaralıların olduğunu belirtti.

Rusya'nın daha önce Kramatorsk tren istasyonuna yaptığı kanlı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti. .

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