DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Suudi Arabistan yeni doğal gaz sahaları buldu
Dayton demokrasisi
Ukrayna'da 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük kargo uçağı Rus saldırısında yandı
Ukrayna: Rusya ile görüşmeler başladı
Çavuşoğlu: 'Müzakereye gidin' tavsiyesinde bulunmuştuk, çok memnunuz
Salavat nasıl okunur? En doğru Salavat nasıl getirilir?
Kuleba: Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz
Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı | Adalet Bakanlığı adliye personeli, infaz koruma, icra dairesi personeli alımı
Zelenskiy: Ukrayna ve Rusya heyetleri görüşecek
'Putin, Avrupa'nın hayallerini nasıl paramparça etti?'
YKS başvurusu ne zaman son? YKS son başvuru tarihi
Ukrayna'da siviller: Molotof kokteyli hazırlıyorlar
Kiev: '72 saat direniş, dünya inanmadı; başkentte Rus birliği yok'
İngiliz bakandan Ukrayna'da savaşmak isteyen vatandaşlarına destek

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna'da 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Ukrayna'da 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'da 4 Azerbaycan vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

28 Dakika Önce
2022-02-27 18:52:57
Ukrayna'da 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinden Moldova yönüne giden 8 araçlık konvoyda, Azerbaycanlıları da taşıyan araçların da bulunduğu ifade edildi.

Konvoya Transdinyester bölgesi yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, olayda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, öte yandan Harkiv kentinde su almak için sokağa çıkan 33 yaşındaki bir Azerbaycanlının da bilinmeyen yönden gelen merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Herson kentinde 26 Şubat'ta Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladı hayatını kaybetmişti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş