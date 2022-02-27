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Ukrayna: Çok sayıda hava aracı düşürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait çok sayıda hava aracını düşürdüğünü duyurdu

2 Saat Önce
2022-02-27 00:47:57
Ukrayna: Çok sayıda hava aracı düşürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27'lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi. AA .

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