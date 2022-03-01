Ukrayna: Can kaybı 359'dan fazla

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bodnar'ın açıklamalarından satır başları;

-Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'dan fazla can kaybı yaşadık, 1684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk.

-Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz.

-Kiev'in savunması gayet güçlü. Neredeyse yarın söz konusu hava savunma sistemlerimiz AB'den gelecek sistemler ile güçlendirilecektir. Ukrayna'yı korumamız açısından Kiev'in stratejik önemi var. .