Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Şehirlerimiz şu an ateş altında

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, 'Sınıra yakın yerlerdeki askerlerimiz karşılık veriyor. Havadan savunma da devam ediyor. Şehirlerimiz şu an ateş altında.'' dedi.

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar şunları söyledi:

"Kiev bombalanıyor, farklı tesislere bombalar atılıyor. Ateşler karşılıklı olarak devam ediyor. Ukrayna sınırını geçme girişimi söz konusu. Farklı şehirlere uçaklardan asker indirme girişimi de söz konusu."

"Kırım ile olan kontrol noktasında ve işgal altında bulunan diğer bölgelerde kontrol noktalarının saldırıya uğradığı öğrenildi. Ortaklaşa durdurmamız gereken Rus saldırganlığı söz konusu. Gerçekten şehirlerimiz karşı koyuyor. Havadan savunma da devam ediyor. Bizim şehirlerimiz şu an ateş altında."

Rus birlikleri Ukrayna sınırlarına girdi mi?

"Kontrol noktalarındaki askerlerimiz karşı koyuyor. Ukrayna sınırları içine girme ihtimalleri söz konusu. Mevcut hareketlilik Kırım, Harkiv tarafında ve geçici olarak işgal altında bulunan Donbas tarafında. Güneyden, kuzeyden, batıdan ve aynı zamanda doğudan bir harekat bekliyoruz.

Kiev şu anda bombalanıyor. Farklı tesislere bomba atılıyor. Bu bağlamda Ukrayna'da kriz iletişim yönetimine geçildi. Ukrayna'daki tüm organlarla iletişim halindeyiz. Ukrayna yönetimi savunmayı sağlıyor." .