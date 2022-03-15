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Ukrayna: Bombalanan okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

Ukrayna'da Rus saldırısına uğrayan Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 3 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi.

1 Saat Önce
2022-03-15 19:17:35
Ukrayna: Bombalanan okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

Nikolayev Eyaleti Acil Durumlar Servisi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 13 Mart'ta Rusların bölgeye bağlı Zeleniy Gay köyündeki okula hava saldırısı düzenlediği hatırlatıldı.

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Söz konusu saldırı sonucu okul binasının büyük hasara uğradığı ve kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmalarını ancak tamamlayabildiği kaydedildi.

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Açıklamada, "Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı, 3 kişiyi de kurtardı." ifadesi kullanıldı. AA .

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