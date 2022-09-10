Ukrayna birlikleri Kupyansk'a girdi

Karşı taarruza geçen Ukrayna ordusu 30 yerleşim birimini işgalcilerden kurtardı, bugün ise doğudaki kilit şehirde Rus savunma hattı yarıldı.

Ağustos ayı sonunda Rus işgalcilere karşı 'karşı saldırı'nın başladığını duyuran Ukrayna, taarruz hattını güney cephesini yanı sıra doğuya da uzattı. Rusya sınırında bulunan Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov çevresinde harekete geçen birlikler, bugün işgalcilere ağır bir darbe vurdu.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ülkenin güneyi ve doğusunda son bir haftada bin kilometrekarelik bir alanı Rusya'dan geri aldıklarını söyledi. Buna Harkov bölgesindeki 30 yerleşim yerinin de dahil olduğu açıklandı.

Rusya'nın Harkov etrafında işgal ettiği bölgelere atadığı yönetici Vitali Gançev de Ukrayna'nın “önemli bir zafer kazandığını” itiraf etti. Rus televizyonuna konuşan Gançev, Ukrayna birliklerinin Rus savunma hattını aştığını belirtti, Harkov'un Rus işgali altındaki kısmında en büyük kentlerden Kupyansk ve iki diğer kentteki sivillerin tahliye edildiğini duyurdu.

Bugün öğle saatlerinde ise Ukrayna birliklerinin kilit şehir Kupyansk'a girdiği duyuruldu. Bu kent, Rusya'nın birliklerine ikmal hattı için önemli bir demiryolu kavşak noktası.

Ukrayna özel kuvvetleri, askerlerinin işgalin ilk haftasında Rusların eline geçen şehirde olduğunu gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Rusya'nın bölgeye hem karayoluyla hem de her biri 80 asker taşıyabilen dev Mi-26 helikopterleriyle takviye göndermesi, Ukrayna ordusunun ilerleyişini durduramadı. Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü Harkov yönüne giden çok sayıda zırhlı araç ve taşınan topu gösteren görüntüler paylaşmıştı.

Ukrayna askerlerinin Kupyansk'a ulaşması, Rus birliklerinin Nisan ayında Kiev'in etrafından çekilmesinden bu yana en önemli gelişme olabilir.

EN HIZLI İLERLEME!

Savaş Çalışmaları Enstititüsü (ISW) adlı düşünce kuruluşundan analistler, bu sabah Ukrayna birlikleri Kupyansk'a 15 kilometre kadar yaklaştığını aktarmıştı.

Ukrayna ordusu da Facebook'ta paylaştığı bir mesajda, son üç günde birliklerinin 50 kilometre ilerlediğini açıklamıştı.

Bu, Rusya'nın işgalin başında Kiev çevresinden hızlıca çekilmesinden bu yana Ukrayna birliklerinin en hızlı ilerleyişi anlamına geliyor.

Harkov'un güneydoğusunda devam eden operasyon Ukrayna ordusunu, Rusya'nın savaşın başından beri güçlü bir askeri kontrol kurduğu Donetsk bölgesine yakınlaştıracak.

Rus işgal yöneticileri, Ukrayna askerlerinin Balakliya kentinde olduğunu gösteren bir videoya rağmen bu kentin Kiev'in kontrolüne geçmediğini savunuyor. BBC, paylaşılan videoda, Perşembe günü kentin idari binasında Ukrayna bayrağının dalgalandığını doğruladı.

Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde ilerlediğini söylerken diğer bölgelerde Rusya'nın hava saldırılarına devam ettiği bildiriliyor.

Cuma günü Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesinin belediye başkanı Dmitro Zıvitski, Rus hava saldırısında bir hastanenin “yıkıldığını”, birden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.