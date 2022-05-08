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TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna, bir Rus savaş gemisini Bayraktar SİHA ile batırdığındı duyurdu

Ukrayna, bir Rus savaş gemisini Bayraktar SİHA ile batırdığındı duyurdu

Kiev, Ukrayna ordusunun Bayraktar SİHA kullanarak Karadeniz'deki Yılan Adası'na düzenlediği saldırıda ikinci bir Rus savaş gemisini batırmayı başardığını ifade etti.

2 Gün Önce
2022-05-08 07:59:07
Ukrayna, bir Rus savaş gemisini Bayraktar SİHA ile batırdığındı duyurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte yayımlanan videonun Yılan Adası'na demirlemiş bir Rus savaş gemisinin Bayraktar SİHA tarafından vurulduğu anları gösterdiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter paylaşımında, "Rusya Karadeniz Filosu'nun geleneksel geçit töreni bu 9 Mayıs'ta Yılan Adası yakınlarında, denizin dibinde yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, savaşın ilk günlerinde Yılan Adası'nı ele geçirmiş, teslim olma çağrısı yapıldıktan sonra bir Ukraynalı askerin "Gidin kendinizi s*****" yanıtı vermesi ülkede direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.

Geçen ay Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı iki Neptün füzesiyle vurmuştu. Gemi, çıkan yangının ardından battı. .

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