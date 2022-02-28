Ukrayna: Belarus'tan Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldığını duyurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Özel İletişim Servisi'nin bugün Belarus topraklarından Zhytomyr'deki havaalanına yapılan roket saldırısını teyit ettiğini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar tarafından yapılan açıklamada “Roket büyük olasılıkla İskender balistik füze sistemi tarafından fırlatıldı” denildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, gün içinde Belarus topraklarından TU-22 tipi bombardıman uçağından fırlatılan roketin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Saldırıyla ilgili olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, “Ukrayna Hava Kuvvetleri birkaç dakika önce Ukrayna'nın başkentine Belarus Cumhuriyeti topraklarından TU-22 uçağıyla fırlatılan roketi imha etti. Bu, Rusya'nın başka bir savaş suçudur” denildi. DHA .