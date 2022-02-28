DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna: Belarus'tan Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı
ASELSAN teknolojisi derin denizlere iniyor
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Kiev'de yeniden siren sesleri!
Rusya, Ukrayna'ya verdiği zarardan sorumlu tutulacak
Ukrayna'dan Rusya aleyhine 'soykırım' davası
Rus haber ajansı Sputnik'ten AB’ye: ‘Tüm interneti yasaklayın’
Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilecek
İki kargo şirketinden Rusya açıklaması!
bp’den Rus ekonomisine ‘hisse’ darbesi
Rusya-Ukrayna savaşı üreticiyi vurdu
BM, Ukrayna için toplanacak
5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
Galatasaray - Çaykur Rizespor maç sonucu | Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti
Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter?

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: Belarus'tan Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı

Ukrayna: Belarus'tan Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldığını duyurdu

20 Dakika Önce
2022-02-28 01:25:19
Ukrayna: Belarus'tan Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Özel İletişim Servisi'nin bugün Belarus topraklarından Zhytomyr'deki havaalanına yapılan roket saldırısını teyit ettiğini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar tarafından yapılan açıklamada “Roket büyük olasılıkla İskender balistik füze sistemi tarafından fırlatıldı” denildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, gün içinde Belarus topraklarından TU-22 tipi bombardıman uçağından fırlatılan roketin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Saldırıyla ilgili olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, “Ukrayna Hava Kuvvetleri birkaç dakika önce Ukrayna'nın başkentine Belarus Cumhuriyeti topraklarından TU-22 uçağıyla fırlatılan roketi imha etti. Bu, Rusya'nın başka bir savaş suçudur” denildi. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş