Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Karadeniz'de devriye uçuşu yaptı

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2'nin Karadeniz'de devriye uçuşu yaptığı açıklandı. Rusya bu araçların bölgede kullanılmasının Minsk anlaşmasının ihlali olacağını açıklamıştı.

Rus TASS haber ajansının Ukrayna merkezli Dumskaya'ya dayandırdığı haberde, Bayraktar TB2'nin Kulbakino Hava Üssü'nden kalktığı belirtildi. 5 kilometre irtifada gerçekleşen uçuşta Ukrayna deniz sınırlarında devriye görevi atıldığı belirtildi.

Ukrayna ordusu, 26 Ekim'de Donbas'ta Türk yapımı İHA'nın ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Ordu, İHA'nın gerekli durumlarda kullanılmak üzere mühimmat yüklü şekilde uçuşlarını yaptığını da kaydetti.