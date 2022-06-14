Ukrayna Batı'dan yüzlerce roketatar, tank ve obüs istedi

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna, çarşamba günü yapılacak kritik toplantıdan önce Batı ülkelerinden 300 roketatar, 500 tank ve bin obüs istedi.

Yüzlerce silah içeren talebi Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin danışmanı Mikaylo Podolyak, Twitter üzerinden dile getirdi ve Rusya'yı yenebilmek için "ağır silah eşitliğine" sahip olmaları gerektiğini belirtti.

Podolyak, bunu sağlamak için Ukrayna ordusunun 300'den fazla çok namlulu roketatar sistemine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bu sayı; ABD ve Britanya'nın vermeyi taahhüt ettiği roket sistemi sayısından çok daha fazla. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne göre bu sayı, ABD'nin çok namlulu roketatar sistemi sayısının yaklaşık yarısında denk geliyor.

Podolyak'ın tam listesinde bin tane obüs de bulunuyor. Bu NATO'nun şu ana kadar Kiev'e sağladığı obüs sayısından birkaç kat daha fazla.

Kiev yetkilisinin listesinde 500 tankın yanı sıra 2 bin zırhlı araç ve bin tane dron da bulunuyor.

Çarşamba günü NATO ülkelerinin savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek ve Ukrayna'ya yardımı görülecek.

Geçen hafta Zelenski'nin bir başka danışmanı olan askeri analist Oleksiy Arestoviç, Ukrayna'nın Rus işgalini sonlandırabilmesi için 60 roketatara ihtiyacı olduğunu söylemişti.