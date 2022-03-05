Ukrayna baraj köprüsünü havaya uçurdu

Rus ordusu birçok bölgeden Kiev’e ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna güçleri, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için yol üzerindeki köprüleri kullanılamaz hale getiriyor. Seversky Donets üzerindeki baraj köprüsü de bunlardan biri.