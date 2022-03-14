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Ukrayna Ankara Büyükelçisi: Asla affetmeyeceğiz!

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatta anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaşarak, 'Bunu asla affetmeyeceğiz!' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-14 01:03:14
Ukrayna Ankara Büyükelçisi: Asla affetmeyeceğiz!

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat sonrası anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaştı.

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Bodnar, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Putin bu masum çocuklardan anne babalarını çalmakla kalmadı çocukluklarını da ellerinden aldı. Bunu asla affetmeyeceğiz!" notunu ekledi.

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