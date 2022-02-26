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Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu

Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait bir kargo gemisine füze isabet etti, bir mürettebat yaralandı.

2 Saat Önce
2022-02-26 08:04:18
Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu

Kyodo ajansına göre, Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletine kayıtlı deniz nakliyat firması, Karadeniz'de seyreden Namura Queen kargo gemisinin füze ile vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna açıklarında füzenin isabet etmesi sonrası hasar alan Panama bandıralı gemideki 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı bilgisi verildi.

"Rus kuvvetlerince vuruldu"

Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

Kyodo, yabancı haber ajanslarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna otoriteleri, geminin Rusya kuvvetlerince vurulduğunu aktardı. .

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