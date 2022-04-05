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Ukrayna açıkladı: Rus ordusunun saldırılarında 18 gazeteci öldü

Ukrayna, Rus ordusunun saldırılarında 18 gazetecinin hayatını kaybettiğini ve 13 gazetecinin de yaralandığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-05 15:52:12
Ukrayna açıkladı: Rus ordusunun saldırılarında 18 gazeteci öldü

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikaları Bakanlığı, Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan gazetecilerle ilgili bilgiler paylaştı.

Buna göre, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 3'ü kadın 18 gazeteci öldürüldü.

Savaş döneminde 13 gazeteci çeşitli saldırılar sonucu yaralandı, 3 gazeteci kayboldu, 4'ü kadın 8 gazeteci ise kaçırıldı. .

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