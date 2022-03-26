DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ünlü davulcu ve vokalist otel odasında ölü bulundu
Galatasaray Kulübü ibra edilmezse ne olur? Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim ibra edilmezse seçim mi yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 vaiz alacak
Survivor Elif elendi mi? Survivor'dan Elif neden elendi? Survivor Elif Gören kimdir?
AB, doğalgaza bağlılıktan kurtulmanın yolunu arıyor
Rusya'dan Japonya'ya gözdağı
Rusya, yaptırımlar karşısında ne yapıyor?
Vergide yeni düzenleme
Anonymous’dan Putin’e mesaj: Uyuduğun odadayız
İsveçli bakandan tepki çeken görüşme: YPG’li Nesrin Abdullah’ı parlamentoda ağırladı
Rusya, Ukrayna'da taktik değiştiriyor
Mars'a gidecek insanları marullar koruyacak
Türkiye'den Suudi Arabistan'daki saldırıya tepki
Rusya neden gazda ruble ile ödemeye geçiyor? Tutar mı?
Millet İttifakı'nda sürpriz gelişme

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna açıkladı: İşte Rusya'nın askeri kaybı

Ukrayna açıkladı: İşte Rusya'nın askeri kaybı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte 170 Rus askeri ile Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

3 Saat Önce
2022-03-26 07:02:03
Ukrayna açıkladı: İşte Rusya'nın askeri kaybı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun 9 saldırısının başarılı şekilde püskürtüldüğü, bu çerçevede Ukrayna ordusunun Rus güçlerini büyük kayıplara uğrattığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunun başarılı eylemleri sonucunda son 24 saatte 170 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu çatışmalarda aralarında 3 uçak, 3 insansız hava aracı ile 8 tankın da bulunduğu Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiği belirtildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş