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Ukrayna: 562 Rus askeri esir

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.

2 Saat Önce
2022-03-20 00:53:52
Ukrayna: 562 Rus askeri esir

Vereşuk, yerel bir televizyonda ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu, bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü vurguladı.

Ülkedeki Rus savaş esirleri ve cesetleri ile ilgili verilerin hazırlanarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne iletildiğini ifade eden Vereşuk, ayrıca çoğu Rus esirlerin esaretten sonra Rusya'ya dönmek istemediğini dile getirdi. AA .

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