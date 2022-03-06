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Ukrayna: 52 ülkeden gönüllüler savaşmak için geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, bugün tüm dünyanın Ukrayna’nın yanında olduğunu söyledi.

16 Dakika Önce
2022-03-06 18:31:32
Ukrayna: 52 ülkeden gönüllüler savaşmak için geldi

Kuleba, Ukraynalılarla yan yana savaşmak için 52 ülkeden gönüllünün geldiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkesindeki Rus ordusuna karşı yabancıların da savaşabilmeleri için fırsat yarattığını anımsatan Kuleba, “Gelen talepler değerlendiriliyor. Dünyanın özgür insanlarının harekete geçmesi şaşırtıcı. Şu anda 52 ülkeden deneyimli gaziler ve gönüllüler bize geliyor. Bu onların arzusudur. Biz onları tutmadık ve hiçbir şekilde teşvik etmiyoruz. Bu sadece iyiliğin yanında savaşmak isteyenlerin istekleri.” ifadelerini kullandı.

Kuleba, Ukrayna'yı savunmak için yabancılardan gelen toplam başvuru sayısının 20 bine yaklaştığını bildirdi.

Bunun yanı sıra gelecek hafta Avrupa Birliği ile G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar beklediklerini kaydeden Kuleba, “Yaptırım baskısı sürdürülmeli. Önümüzdeki hafta yeni yaptırımlar kabul edilmelidir. Biz buna zorlayacağız.” diye konuştu.

Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine de değinerek, şunları kaydetti:

“Yurt dışında yaşayan veya geçici olarak orada kalan her bir Ukraynalıyı, diaspora üyelerini ülkemizin AB'ye erken katılımını desteklemek için Birliğe üye tüm ülkelerde harekete geçmeye ve güçlü halk etkinlikleri düzenlemeye çağırıyorum.” AA .

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