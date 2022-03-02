DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Nihat Genç: İnsanların en adisi vatanını satandır
Bard haLeka: “Güzellik Merkezimizle Çok Önemli Çalışmalarda Bulunuyoruz!”
Prof. Dr. Uçar: Swift yasak ise kripto para kullanılsın
2 Mart mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 3 Mart Perşembe mazot ne kadar?
Kuzey Akım-2: 11 milyar dolarlık proje altüst oldu
Dizel araç sahipleri dikkat! Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne kadar? Mazota ne zaman zam gelecek?
Balkanlar'daki Rus sermayeli SberBank şubeleri el değiştirdi
FED Mart ayında faiz artıracak mı? FED faiz artırsa altın yükselir mi? FED faiz yükseltirse dolar yükselir mi düşer mi?
Ukrayna: 2 binden fazla sivil öldü
Netflix, Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu
Kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi
Isparta'da bugün (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Isparta'da yarın okullar tatil edildi mi?
Karamollaoğlu'dan 6'lı zirve hakkında açıklama
Konya'da yarın (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da bugün hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya'da yarın okul var mı?
Hangi Rus bankaları SWİFT'ten çıkarıldı? Kaç Rus bankası Swift sisteminden çıktı?

TIMETURK / DÜNYA / Ukrayna: 2 binden fazla sivil öldü

Ukrayna: 2 binden fazla sivil öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-03-02 17:03:47
Ukrayna: 2 binden fazla sivil öldü

Servisten yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son bir haftada Ukrayna'ya ait yüzlerce ulaşım altyapı tesisini, konutu, hastane ve anaokulu tahrip ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 2 binden fazla Ukraynalı sivilin yaşamını yitirdiği, bu rakama hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin dahil olmadığı belirtildi.

Acil Durumlar Servisi ekiplerinin Rus saldırıları nedeniyle meydana gelen 400'den fazla yangını söndürdüğü kaydedilen açıklamada, 10 itfaiyecinin görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybettiği ifade edildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş