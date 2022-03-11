Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son yaptığı paylaşıma göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 57 uçak, 83 helikopter, 353 tank, 1165 zırhlı araç, 125 top, 58 roketatar sistemi ve 31 hava savunma sistemi imha edildi.