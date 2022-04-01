Ukrayna: 11 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı

Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü." bilgisi verildi.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askeri güçlerinin ülkede 15 havalimanını yok ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya toplam 1370 füze fırlattığı belirtildi.

Saldırılarda 148 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 10 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya, Ukrayna'da 15 havalimanını yok etti. İşgalciler, her gün vahşet uyguluyor. Bunu affetmeyeceğiz." ifadelerine yer erildi.

Ukrayna Enerji ve Kömür Endüstrisi Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede 1339 yerleşim biriminde elektriğin olmadığı belirtildi.

Bu yönde çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, Kiev, Donetsk ve Sumi'nin yanı sıra Harkiv, Mıkolayiv, Jitomir, Zaporijya ve Herson bölgelerinde 71 binden fazla kişinin yeniden elektriğe kavuşabildiği aktarıldı.

Açıklamada, 338 bin tüketicinin ise doğal gazsız kaldığı ifade edildi.

Ukrayna: Gün içinde yaklaşık 1500 sivil Zaporijya kentine ulaştı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde yaklaşık 1500 sivilin Zaporijya kentine ulaştığını bildirdi.