Uğur Şahin yeni araştırma sonucunu açıkladı

Yeni araştırma sonuçlarını açıklayan BioNTech şirketi kurucularından Uğur Şahin, Covid-19'a karşı aşılanmış kişilerin, hastanede tedaviyi gerektirecek ciddi hastalığa yakalanma durumlarının nadir olduğunu söyledi.

BioNTech şirketi kurucularından Uğur Şahin, yeni araştırma sonuçlarının, Covid-19 aşılarının 9 aya kadar koruma sağladığını ortaya koyduğunu söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Uğur Şahin, Covid-19'a karşı aşılanmış kişilerin, hastanede tedaviyi gerektirecek ciddi hastalığa yakalanma durumlarının nadir olduğunu söyledi.

Birçok Avrupa ülkesi ekim ayının ortalarında yükselmeye başlayan yeni bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya. Özellikle Avusturya, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yükselen vakalara karşı yeni önlemler alınıyor.

Bazı çalışmalar, Covid-19 aşılarının sağladığı korumanın 6 ay sonra azalmaya başladığını ortaya koyuyor.

Üçüncü dozun Covid-19 hastalığına karşı ek koruma sağladığını söyleyen Uğur Şahin, gazeteye yaptığı açıklamada, gelecekte dördüncü doza ihtiyaç olup olmadığı konusuna da değindi:

"Dördüncü dozun faydalı olup olmayacağına ya da ne zaman gerekli olacağına ilişkin elimizde henüz bir veri yok. Bu aynı zamanda başka virüs varyantlarının olup olmadığına bağlı. Bağışıklık korumasından kaçabilen varyantlara karşı hızlıca hareket edebilme ve aşı üretim kapasitesini artırma hazırlıklarını da yapıyoruz."

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.