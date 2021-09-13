DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ankara'da 300 Bisikletçi 60 Kilometre Pedal Çevirdi
78. Venedik Film Festivali’nde ödüller kimlere gitti?
Konya namaz vakitleri 1 aylık
Un kurabiyesi nasıl yapılır?
Telefondan EFT nasıl yapılır?
SGK giriş bildirisi nasıl yapılır? İşe giriş bildirgesi nasıl yapılır?
Düzce namaz vakitleri 1 aylık
Ankara'nın binlerce yıllık gizemli piramitleri tarihe ışık tutuyor
Gezgin Belgeselci Kaykayıyla Türkiye’yi Gezecek
Köpek kemiği Asteroidi en net görüntüleri ile karşımızda
Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu
'Sosyal medyada FETÖ’cülerin yüzde 75’i ‘Atatürkçü’ kılığına büründü'
Fehmi Koru’nun iddiası: Berat Albayrak göreve iade edilebilir
Necdet Döner Bel Ağrılarında Manuel Terapi yöntemini anlatıyor
İzmir üniversite burs veren yerler, kuruluşlar neresi? İzmir Büyükşehir Belediyesi burs veriyor mu?

TIMETURK / DÜNYA / Uğur Şahin’den ‘aşı’ açıklaması

Uğur Şahin’den ‘aşı’ açıklaması

BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, yıl sonuna kadar 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı uygulanması için gerekli prosedürün tamamlanacağını tahmin ediyor.

2 Saat Önce
2021-09-13 13:38:56
Uğur Şahin’den ‘aşı’ açıklaması

BioNTech yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, kendi üretimleri olan koronavirüs aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı.

Prof. Şahin, Kölner Stadtanzeiger gazetesinin pazartesi günkü nüshasına verdiği demeçte, "Şayet tüm veriler iyi görünür ve yetkili makamlar onay verirse, bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum" dedi.

Prof. Şahin, aşıların 5-11 yaş arası çocuklar için de uygulanabilmesi için gereken verileri eylül ayı sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını belirterek, söz konusu verileri izin için bu süre içerisinde Avrupa ve ABD'deki yetkili makamlara sunmak istediklerini kaydetti.

Üçüncü doz uyarısı

Öte yandan Şahin şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıları yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu. Şahin, "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" dedi.

Almanya'da son günlerde aşılama hızında kaydedilen yavaşlama hakkında da konuşan Şahin, "Henüz yeteri kadar aşı yapamadığımızı düşünerek duraksamamalıyız. İnsanları konuşarak ikna etmek ve belki de aşıya erişimi daha da kolaylaştırmak için daha fazla çaba gösterilmeli" diye konuştu.

BioNTech CEO'su, delta varyantının etkisi ve yetersiz aşılama oranlarının sonbaharda insidans sayısında daha fazla artışa yol açabileceği konusunda uyararak, aşılamanın yanı sıra özellikle kapalı alanlarda enfeksiyonları kontrol edebilmek için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş