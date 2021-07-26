DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Tunus emniyet güçlerinden Meclis binası önünde toplananlara müdahale
Dışişleri'nden 'Tunus' açıklaması
Futbol kulüplerinin kasasındaki açık büyüyor
Gemi inşa sektöründen ihracat hamlesi
Sisi’ye özendi, protestocuları ölümle tehdit etti
Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Şu anki verilere göre sonbahar zor geçecek
Çin: ABD bizi şeytanlaştırıyor
Orakoğlu: Ruşen Çakır’a verilen ödül Saadet’in Milli Görüş çizgisinden uzaklaşmasıdır
Çin’de özel ders vermek yasaklandı
Sakarya otomotiv ihracatında 'gaza bastı'
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Tunus' çağrısı
'Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Bayraktar'ın içi görüntülendi
Çin’de özel ders vermek yasaklandı
Genç antrenör evinde ölü bulundu

TIMETURK / DÜNYA / Uğur Şahin açıkladı: Üçüncü doz aşıya ihtiyaç var mı?

Uğur Şahin açıkladı: Üçüncü doz aşıya ihtiyaç var mı?

BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, Delta varyantı ile ilgili yaptığı açıklamada 'Ben ülkelere ve toplumlara üçüncü aşı olmalarına dair bir tavsiye veremem' dedi. Şahin, henüz bir üçüncü doz aşıya ihtiyaç olmadığını da vurguladı.

2 Saat Önce
2021-07-26 10:26:09
Uğur Şahin açıkladı: Üçüncü doz aşıya ihtiyaç var mı?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, son dönemde yayılan Delta varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada Şahin, “Aşının yarattığı Kovid-19 bağışıklığı düşüyor fakat şu an üçüncü bir doz aşıya nadiren ihtiyaç var” dedi.

Şahin, her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini dile getirirken, “Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı” dedi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre Şahin, bu araştırma sonuçlarını doğrularken, buna karşılık aşının 7 ay sonra bile koruma sağladığının altını çizdi. Şahin, henüz bir üçüncü doz aşıya ihtiyaç olmadığını da vurguladı. Şahin, “Antikor seviyeleri azalıyor. Aşının yeni varyantlara karşı sağladığı koruma daha düşük” dedi.

Şahin, “Antikor seviyelerinin düşmesi demek insanların hastalanması anlamına gelebilir. Fakat henüz hücrelerin bağışıklığının düştüğüne dair bir kanıt yok. Çünkü hastalık bulaşanlar, bu rahatsızlığı ağır atlatmıyor” dedi.

İsrail'deki araştırmada ne sonuç çıktı?

İsrail'de geçen hafta yapılan bir araştırmada BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısınınDelta varyantına karşı etkisinin orijinal koronavirüse karşı daha düşük olduğu ortaya çıkmıştı.

Aşılamayı çok sıkı yapan İsrail'in Sağlık Bakanlığı, iki doz aşının Delta varyantına karşı enfeksiyon riskine karşı yüzde 39 oranında koruma sağladığını açıklarken, semptom gösteren vaka riskini de yüzde 40 oranında azalttığını açıklamıştı. İsrail'deki verilere göre aşı, hastalığı ağır geçirme oranını ise yüzde 91 oranında engelliyor.

İsrail bu araştırmanın ardından bazı gruplara üçüncü doz aşı vermeye başladı.

Koronavirüs aşısını BioNTech ile geliştiren Pfizer, üçüncü doz aşı yapılması gerektiğini daha önce duyurmuştu. Fakat Dr. Şahin, “Ben ülkelere ve toplumlara üçüncü aşı olmalarına dair bir tavsiye veremem. Ben İsrail'deki gibi gerçek yaşam verilerini inceleyerek onlara göre yorum yapabilirim. Bu tartışma bizden bağımsız olmalı. Biz veri sunuyoruz ve hükümetler de neye ihtiyaç duyduklarını söylemeli” dedi.

Şahin şu an aşıların sadece hükümetlere satıldığını hatırlatarak, “İdeal olanı, aşının daha geniş kitlelere satılması ve bireysel kullanıcılar için kullanım izninin çıkmasıdır. Aşı şu an Batı'daki ülkelerde acil kullanım onayı almış durumda. Hükümetler üçüncü doz için kendileri karar vermeli. Fakat eğer aşı serbest pazara çıkarsa o zaman herkes kendi kararını kendi verecek” ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş