Uganda'da üst üste suikastler!.. Bakanın kızı ve şoförü öldü

Uganda ordusu ve yerel medya, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Katumba Wamala'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandığını, kızı ve şoförünün ise hayatını kaybettiğini bildirdi.