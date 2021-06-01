Uganda'da üst üste suikastler!.. Bakanın kızı ve şoförü öldü
Uganda ordusu ve yerel medya, Çalışma ve Ulaştırma Bakanı Katumba Wamala'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandığını, kızı ve şoförünün ise hayatını kaybettiğini bildirdi.
Şaku'l Avsat Türkçe'nin yerel televizyon kanalı NBS'den aktardığına göre, bu sabah motosikletli 4 kişi Kisaasi semtindeki Kisota yolu üzerinde bakanın aracına ateş açtı.
Bakan Wamala saldırı sonucu yaralanırken, araçta bulunan kızının ve şoförünün ise hayatını kaybettiği bildirildi.
Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, bakanın aracının dışında kanlar içerisinde durduğu görüldü.
Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Flavia Byekwaso da Reuters'a yaptığı açıklamada, Wamala'nın omuzundan yaralandığını, kızı ve şoförünün öldüğünü teyit etti.
Uganda'da son yıllarda üst düzey yetkililere yönelik suikastlarda artış kaydediliyor.
Son suikastlerdeki kurbanlar arasında bir milletvekili, üst düzey bir polis şefi, başsavcı, üst düzey Müslüman liderler gibi yetkililer yer alırken, saldırıların neredeyse tamamı motosikletli silahlı adamlar tarafından düzenlendi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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