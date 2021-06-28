UFO’lar ABD gündeminden neden düşmüyor?

Gazeteci Hakkı Öcal ABD yönetiminde, medyasında ve kamuoyunda UFO’ların neden hep gündemde tutulduğunu değerlendirdiği yazısında dikkat çeken tespitlerde bulundu

Sen siyasete karışma, UFO'larla uğraş!

ABD Savunma Bakanlığı, bütün istihbarat birimlerinin de katkıda bulunduğu bir rapor yayınladı. Elleriyle yarattıkları ama şimdi kontrollerinden çıkan Taliban'a karşı ne yapacakları, Afganistan'da güvenliğin nasıl sağlanacağı, Türkiye, Pakistan ve Macaristan'ın varlığı ve yokluğu aynı Afgan hükumetinin geleceğini nasıl garanti edecekleri ile ilgili bir rapor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

ABD Kongresi, kendisini yeni bir 6 Ocak'tan nasıl koruyacağını merak etmiyor da “kimliği belirlenemeyen uçan cisimler” (UFO) denen şey hakkında ABD Savunma Bakanlığı'ndan rapor istiyor.

Bakanlık da bunca işin arasında, oturup cevabi rapor hazırlıyor. Aslında rapor bir cümle: 144 iddiadan 143'ünün doğrulanması mümkün değil.

Yani askeri uçaklardan görüldüğü bildirilen böyle bir şeyin gerçekten görülüp görülmediği bile bilinmiyor. Geri kalan tek olayda ise görülen şey, havası kaçarken düşen bir meteoroloji balonu imiş.

İngiliz Yayın Kurumu, bu rapor üzerine sesçisi, kameramanı, muhabiri ile şu kadar sayıda ekip kurup, ABD sathında halkla konuşuyor ve bir tür videolu kamuoyu araştırması yapıyor.

Sonuç? ABD halkının çoğu UFO'lara inanıyor. Videolu kamuoyu yoklamasında yüzde verecek halleri yok! Ama sitelerine koydukları videoda bir kişi hariç herkes UFO'lara inanıyor ve hatta kendisinin veya bir tanıdığının böyle bir deneyimi olduğunu söylüyor.

Amaç da bu zaten.

1945'ten beri Amerikan halkını, apolitize bir konumda tutabilmek için uygulanan bir “derin” plan var. Trump da gelse, Biden da gelse, bu “derin” plan uygulanıyor.

Cem Karaca'nın şarkısı gibi: İşçisin sen işçi kal! Giy tulumları, git işinin başına.

Ama UFO deyip geçmeyelim! İşin öyle bir siyasal boyutu var ki!

Demokrat Milletvekili Jim Himes, “Bu görülen şeylerin Rus ve Çin teknolojik ürünleri olabileceğini, bu sebeple kimliklerinin tespit edilemiyor olabileceğini” söylüyor. Bu raporun yazılmasını sağlayan Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio raporun bir ilk adım olduğunu ve Kongre olarak bu meselenin peşini bırakmayacaklarını söylüyor. Bu zat başkan adayıydı, düşünsenize!

FETÖ'den bağış aldığı bilinen 44 kişilik mektupla, PYD'den girip S400'lerden çıkıp, Türkiye'ye baskının arttırılmasını isteyenlerden biri de bu adamdı. Mektubun bir diğer imzacısı seçmenleri sellerle boğuşurken ailesini alıp Meksika'ya tatile giden senatör Ted Cruz idi. “Erdoğan'a dedim ki, S400'ler dururken bizden bir kuruşluk yardım alamazsın!” tadında demeçler veriyordu. Senatör Cruz da UFO raporunun kendisine memnunluk verdiğini söylemiş.

Verir tabii! Seçmenler sizin nerede kiminle tatil yaptığınızı, hangi kült liderinin kime ne kadar bağış verdiğini düşünmesin; “Uzaylılar bizi ne zaman işgal edecek?” diye kıvransınlar.

Biz neden Afganistan'a girmiştik? Irak'a ne oldu? Suriye'yi kaça böldük? Somali iç savaşı neden çıktı? Türkiye neden S-400'leri aldı? Bunları düşünmesin Amerikalılar.

Halkının yüzde 37'si üniversite mezunu, milli geliri 70 bin dolar olan Amerikalılar! UFO'lar geliyor, kaçın!

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.