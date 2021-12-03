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TIMETURK / DÜNYA / Uçan taksiler gerçek oluyor

Uçan taksiler gerçek oluyor

Fransız Bakan, Olimpiyatların başlamasına kadar bilinen ismiyle uçan taksilerin gerçek ismiyle ise elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçakların (yani eVTOL) kullanıma sunulmasının planlandığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-12-03 10:32:10
Uçan taksiler gerçek oluyor

Uçan taksiler gerçek oluyor, üstelik bu defa “çok yakında”! Tüm dünyanın merakla beklediği ve 2024 yılında Paris'te yapılacak olan Olimpiyatlar, yine her zaman olduğu gibi birçok konuda ilklerin yaşanmasına sebep olacak. Ancak 2024 Olimpiyatlarını diğerlerinden ayıran en önemli nokta ise, Fransa Ulaştırma Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamadaki müjde olacak!

Fransız Bakan, Olimpiyatların başlamasına kadar bilinen ismiyle uçan taksilerin gerçek ismiyle ise elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçakların (yani eVTOL) kullanıma sunulmasının planlandığını açıkladı. Yakın bir zamanda Paris'e yakın bölgelerde test çalışmalarının başlayacağını ifade eden Bakan'ın bu açıklamasına Volocopter GmbH, Airbus SE, Vertical Aerospace Group Ltd ve Lilium NV gibi sektörün önde gelen firmaları da tam destek verdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre ilk etapta sadece iki rota üzerinde hizmet vermesi beklenen bu araçların, başarılı bir deneme sürecinin ardından ise daha büyük çapta ve menzilde kullanıma sunulması bekleniyor.

Öte yandan uçan otomobiller, özellikle Jetgiller isimli çizgi film ile insanlığın gündemine girmiş ve bir dönem çocuklarının hayali olarak akıllara kazınmıştı. Tabi bu söylediğimiz neredeyse 20 yıl öncesinin konusu. O zamanın çocukları şimdilerin büyükleri oldu ancak eğer bu proje hayata geçerse, bir zamanlar hayal gibi görülen bir teknoloji daha gerçek dünyada kullanıma sunulmuş olacak.

Kaynak: londragundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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