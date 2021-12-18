Uçan bir arının, bir anda karanlıkta kalırsa o an düştüğünü biliyor musunuz?

Pek çok arının, uçarken bir anda karanlıkta kalması durumunda o an yere düştüğünü biliyor musunuz? Bunun sebebi ne?

Son zamanlarda internette, ışıklar kapatıldığında karanlıkta kalan arıların anında havadan yere düştüğünü gösteren videolar görünmeye başladı. Ayrıca arılar, bu düşüşü de zarif bir şekilde yapmıyorlar, ışıklar söner sönmez aniden durup kontrolsüz bir şekilde yere düşüyorlar.

En son video, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde tozlaşma, çiçekler ve gıda güvenliği üzerine doktora öğrencisi olan Hamish Symington tarafından paylaşıldı ve bir grup arının, önceki videolarda görülen davranışların aynısını sergilediğini gösteriyor.

Bu davranışın sebebi ve arılara nasıl bir avantaj sağladığı konusunda ise bilim insanları tam olarak emin değil. Birkaç fikir ileri sürüldü, ancak bu alanda çok az araştırma var ve bunun gerçekleştiğine dair sadece birkaç örnek var.

Reddit'teki bir yorumcu, bunun ani hava değişimleri durumunda kovan sürüsünün konumunu hemen kilitlemesini sağlayan bir "gezinme kilitleme mekanizması" olabileceğini öne sürüyor. Kötü hava koşulları geçtikten sonra, fırtınalı koşullarda bilinmeyen bir yere savrulma riski olmadan kovanlarına dönebilirler. Bu aynı zamanda arıların kovana geri dönmek için Güneş'in konumunu nasıl kullandıklarıyla da bağlantılı olabilir, bu nedenle Güneş ufkun altına düştüğünde hemen hareket etmeyi bırakıyor olabilirler.

Başka bir teori, bunun bir av tepkisi olduğunu, üstlerine düşen büyük bir avcının gölgesinin arıların uçmayı bırakmasına ve tespit edilme şanslarının daha az olacağı yere düşmesine neden olduğunu öne sürüyor.

Her iki durumda da, bu olayın oldukça etkileyici olduğu söylenebilir. Ayrıca doktora öğrencisinin daha önceki bir tweet'inde şunu söylemesi de ilginç bir detaya işaret ediyor: "Bildiğim en komik seslerden biri: Arı odasındaki ışıkları söndürdüğümde gökyüzünden düşen yüz arının sesi." Çoğunlukla tropikal türler olsalar da bazı arıların, muhtemelen diğer tozlayıcılarla daha az rekabet olduğu için geceleri uçmaya adapte olduğunu da söylemekte yarar var. Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.