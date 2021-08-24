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Uçakta Türk bayrağı var diye uçmak istemedi
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TIMETURK / DÜNYA / Uçakta Türk bayrağı var diye uçmak istemedi

Uçakta Türk bayrağı var diye uçmak istemedi

Suudi Arabistan Prensesi N. B. A. , bir aracı kuruluş tarafından kiralanan uçağın bir Türk jeti ve kuyruğunda Türk Bayrağı olduğunu fark edince uçmak istemedi. Arabulucuların araya girmesiyle Türk jetinin uçuş ekibi ve prenses uçmaya ikna oldu.

2 Saat Önce
2021-08-24 10:53:13
Uçakta Türk bayrağı var diye uçmak istemedi

Suudi Arabistan Prensesi N. B. A. , bir aracı kuruluş tarafından kiralanan uçağın bir Türk jeti ve kuyruğunda Türk Bayrağı olduğunu fark edince uçmak istemedi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Suudi prensesin şiddetli tepkisine Türk jetinin uçuş ekibi de tepki gösterince tartışma çıktı. Bu kez de Türk uçuş ekibi prensesi uçurmayı reddetti. Şirket, uçağını Türkiye'ye boş olarak çekme restini yaptı. Arabulucuların araya girmesiyle Türk jetinin uçuş ekibi ve prenses uçmaya ikna oldu.

Uçuş gerçekleşti fakat uçakta görevli kabin memuru prenses Ahmad'a ikram servisi yapmayı reddetti. Kabine de girmedi. İkramı teknisyen yaptı.

ŞİKAYET ETTİ

Aırport Haber'de yer alan habere göre; Prenses, uçak Londra'ya indikten sonra uçağın neden Türk şirketinden kiraladığını söyleyerek broker firmasını da şikayet etti ve ödediği paranın iade edilmesini istedi.

Suudi prenses, uçağın ücretinin iade edilmemesi halinde Türk şirkete yaptırım uygulayacağı konusunda tehditler savurdu.

Türk şirket ise ücret iadesi yapılmayacağını kesin dille iletti. Olay sonrası ilgili Türk şirketin Suudi Arabistan'a bir başka uçuş talebi, hiçbir sebep gösterilmeden Suudi otoritelerce reddedildi.

Diğer Türk jetlerine de son dönemde izin konusunda zorluk çıkarıldığı ve izin verilmediği de belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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