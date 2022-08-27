Uçakta koltuğa işeyen yolcu acil iniş yaptırdı

İngiltere'nin Manchester kentinden Yunanistan'ın Rodos adasına hareket eden uçaktaki 70 yaşındaki yolcunun 'şampanya' talebi kriz yarattı. Uçuş görevlilerine ve yolculara saldıran kadın daha sonra koltuğuna işeyince olan oldu.

Uçak seyahatlerinde taşkınlık yaratarak seferin aksamasına sebep olan yolcularla ilgili haberler özellikle turizm sezonunun başlamasıyla birlikte gündemde kendine sıkça yer buluyor. Hava yolu şirketleri, sefer güvenliğinin sağlanması amacıyla bu konuda katı kurallar uyguluyor olsa da krizlerin önüne geçmek kimi zaman mümkün olmuyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Manchester şehrinden Yunan adası Rodos'a giden bir uçakta yaşananlar, olaya dair görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

HER ŞEY SAKİN BAŞLAMIŞTI

Rodos Adası'na gitmek için havalanan Jet2 Havayolları'na ait uçakta son hazırlıklar tamamlanmış ve kalkış öncesi son kontroller yapılmıştı. Personel eksikliği sebebiyle havalimanında yaşanan uzun bekleyiş sonrası hem yolcular hem de uçuş ekibi fazlasıyla yıpranmıştı ve bu sebeple sorunsuz bir uçuş yaşamayı diliyordu. Ancak olaylar istedikleri gibi gelişmedi, sakin başlayan bir uçuşta şaşkınlık yaratan olaylar yaşandı.

Uçak havalandıktan sonra bir süre sorunsuz devam eden uçuş, 70 yaşındaki bir yolcunun kontrolden çıkması ve kabin ekiplerine saldırmasıyla ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Uçuşun başından itibaren uçuş görevlilerinden sürekli olarak şampanya isteyen kadın yolcu isteğinin reddedilmesinin ardından çılgına döndü. Bu anlar uçakta bulunan diğer yolcular tarafından kaydedildi.

'ÇILGINA DÖNDÜ'

Olayın görgü tanıklarından olan bir yolcu, “Uçuş başladıktan sonra görevlilerden sürekli ücretsiz şampanya istedi. Uçuş görevlisi kadına isteğinin servisin bir parçası olmadığını söyledi ve kadın farklı bir içki aldı. Kadının agresifleştiğini gören uçuş görevlileri bir süre sonra içkisini almak istediler. Kadın bu noktadan sonra çılgına döndü” ifadelerini kullandı.

Sorun çıkaran kadın yolcu uçuş görevlilerine küfürler edip saldırmaya dakikalarca devam etti. Bir noktadan sonra ise yerinden kalktı ve kabin kapısını açmaya çalıştı. Yerine oturtulduğunda ise koltuğuna idrarını yaptı.

ACİL İNİŞ KARARI

İsmi açıklanmayan yolcuyu bir süre sakinleştirmeye çalışan uçuş görevlileri durumun giderek kontrolden çıkmasının ardından pilotları olay hakkında bilgilendirdi. Sefer güvenliğini riske atmak istemeyen pilotlar, yolcunun uçaktan indirilmesi için acil iniş yapmaya karar verdi. Sorun çıkaran yolcu, Almanya'nın Münih kentinde 9 polis memuru, sağlık ekipleri ve itfaye personeli nezaretinde uçaktan indirildi. Yaklaşık 2 ssat boyunca Münih'te bekleyen uçak, sorun çıkaran yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından Rodos'a ulaşmak için tekrar havalandı.

Jet2'nin yaşanan olayı çok iyi idare ettiğini belirten bir yolcu, "Uçuş görevlileri kontrolü kısa sürede sağladılar. Tekrar havalandığımızda kaptan tüm yolculara ücretsiz içecek dağıtılmasını istedi" dedi.

Jet2 Havayolları'nın olay ile ilgili yaptığı açıklamada, “Manchester'dan Rodos'a gerçekleştirilmesi planlanan LS819 uçuşunda yer alan sorunlu bir yolcu sebebiyle uçağımız Münih Havalimanı'na yönlendirildi ve sorunlu yolcu uçaktan indirildi” ifadeleri kullanıldı. Şirket, gecikmeden dolayı yolculardan özür diledi.

VİDEO VİRAL OLDU

Sorun çıkaran yolcuya ait görüntülerin Tik ok'ta paylaşılmasının ardından video kısa sürede en çok izlenenler arasında girdi ve yaklaşık 25 bin kişi izledi. Videoya binlerce kişi yorum yaptı. Birçok kullanıcı, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Bir kullanıcı uçaktan indirilen kadının kara listeye alınacağını belirterek, “Burada bir kara liste görüyorum. Bir sonraki uçuşunuzda iyi şanslar” dedi. Bir diğer kullanıcı da “Kara listeye hoş geldiniz” yorumunu yaptı.

Milliyet