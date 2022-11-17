Uçakta “Dendias” krizi! Trablus’ta uçaktan inmedi, geri döndü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, mevkidaşlarıyla görüşmek için geldiği Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek geri döndü.

Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, uçaktan inmeyi reddederek, açıklama yapmadan geri döndü.

​​​​​​​Libya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Dendias'a tepki gösterilen açıklamada "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi" ifadeleri kullanıldı.

"Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti” denilen açıklamada “Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin ​​​​​​​Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Açıklamada, "(Dendias'ın), Libyalı mevkidaşı ile görüşmemesine ilişkin varılan uzlaşının Libya Dışişleri Bakanlığınca ihlal edilmesi nedeniyle Trablus ziyareti iptal edildi. Ziyaretin Doğu Libya'daki ayağı normal bir şekilde devam ediyor" ifadesi yer aldı.