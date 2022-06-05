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TIMETURK / DÜNYA / Uçak bagajında 2 ceset bulundu

Uçak bagajında 2 ceset bulundu

Cezayir'de, Cezayir Havayollarına ait bir ticari uçağın içinde iki kişinin cesedi bulundu.

2 Saat Önce
2022-06-05 00:27:19
Uçak bagajında 2 ceset bulundu

Cezayir'de bir uçağın bagajında iki gencin cesedi bulundu. Cezayir polisinden yapılan yazılı açıklamada, Huari Bumedyen Havaalanı'nda cesedi bulunan geçlerin yaşlarının 20 ve 23 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayın ortaya çıkması sonucu konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cezayir Havayolları sendikasından yapılan açıklamaya göre, iki genç, şirketin teknik ekipleri tarafından Paris Orly Havalimanı'na gitmekte olan bir ticari uçağın bagaj bölümünde bulundu. AA

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