Üç kurşun, bir papa ve para!..

Gazeteci Ergün Diler, geçtiğimiz gün içinde üç kurşun bulunan zarfın Papa Francis’e gönderildiğinin ortaya çıkması üzerine yorumda bulundu

Diler'in ‘Üç kurşun' başlıklı yazısından ilgili bölüm;

Geçtiğimiz günlerde PAPA'ya ÜÇ KURŞUNLU mektup yollandı. Pek fazla üzerinde duran olmadı. Peki arka planda neler oluyordu?

VATİKAN TEMMUZ başı gibi önde gelen bir İtalyan kardinalin de içinde olduğu 10 kişiyi mali suç kıskacına aldı. Suçlamalar arasında zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp ve Vatikan'ın mali kolunun 2018'de Londra'da yaptığı finansal yatırımlarla ilgili görevi kötüye kullanma vardı...

Kardinal Giovanni Angelo Becciu, Vatikan Mali İstihbarat Birimi'ndeki iki üst düzey yetkiliyle birlikte hedef oldu!

Hikayenin temeli 2014 yılında Londra'ya PARA aktarmaya gidiyordu. Chelsea 60 Sloane Bulvarı'ndaki ticari bir binaya yarısı için 200 milyon EURO ödendi. Bir de MALİ AKIŞ incelendiğinde para hareketlerinde ilginç noktalara ulaşıldı.

Papa Francis, geçtiğimiz yıl 73 yaşındaki Becciu'nun, zimmete para geçirme ve adam kayırma nedeniyle istifa etmesini istedi.

Kardinal sustu. Durdu. Ve geçtiğimiz günlerde de ÜÇ KURŞUNLA CEVAP GELDİ... VATİKAN'dan giden para ne kadar? Kime gitti? Şimdi ne olacak?

Bu soruların bir cevabı yok. Ancak işler karışacak gibi... Çünkü ilk kez MALİ SUÇLARDAN BİR KARDİNAL HEDEF! VE YARGININ ÖNÜNDE!

Kardinaller de asla ve kat'a yalnız değildir!.

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