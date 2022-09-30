Üç koldan Ankara’yı hedef aldılar! Yunanistan’da varsa yoksa Türkiye…

Türkiye, ABD’nin üs haline getirdiği Yunanistan’ın ana gündem maddesi olmaya devam ediyor… Dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Dışişleri Bakanı Dendias ve adaları teftişe çıkan Savunma Bakanı Hardalias, Türkiye’ye yönelik tehditlerini sürdürdü.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

ABD'nin doğu sınırına silahlar yığdığı Yunanistan'da Türkiye bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Türkiye'ye yönelik gerginlik siyasetini artıran Atina yönetimi, dün tüm yönetimiyle Ankara'yı tehdit eden açıklamaları sürdürdü. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias farklı noktalardan Türkiye'ye mesajlar verdi.

MİÇOTAKİS: SINIRLARI İHLAL EDEN CEZALANDIRILIR

Başbakan Kiriakos Miçotakis, dün sabah Atina'nın Skaramanga tersanesinde düzenlenen “Teğmen Vlahakos” füze gemisinin adlandırma töreninde bulundu. Türkiye'yi hedef alan Miçotakis, “Sınırları ihlal eden cezalandırılır” dedi. Miçotakis, “21'inci yüzyılda başka dönemlerin imparatorluk vizyonlarına yer yok. Dahası, her türden yerel kargaşacılara yer yok” diye konuştu.

Başbakan Miçotakis şunları söyledi:

“Sorunlar uluslararası hukuk temelinde çözülür. Donanmamızın yeni sahip olduğu geminin bugün birçok mesajı var. Hızı ve donanımı, sularımızın fethedilemez kalacağı anlamına geliyor. Bugün Donanmamıza sadece bir modern gemiyi değil, Ege ve Akdeniz'de ek bir güvenlik ve istikrar garantisi de katıyoruz.”

DIŞİŞLERİ BAKANI, BM ESKİ GENEL SEKRETERİNE ŞİKAYET ETTİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise BM eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya gelerek Türkiye'ye mesajlar gönderdi. Dendias, “Yunanistan, komşumuz Türkiye'den gelen günlük tehditlerle karşı karşıyadır. Yunanistan, Uluslararası hukuka saygının yanı sıra tüm devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkesine saygı duymaktadır” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından Türkiye'nin “çıkarlarını korumak için tüm yasal yol ve yöntemleri kullanacağını” açıklamasına da değinen NikosDendias, hukuki yollardan yapılan atıfları dolaylı ve hatta tanıma olarak anladığını kaydetti. Dendias, “Türkiye Uluslararası Hukuka saygı göstermesi gerekmektedir. Bu, en azından, ünlü “casus belli” olan Yunanistan'a karşı savaş tehdidinden vazgeçmeyi içerir.”

SAVUNMA BAKANLIĞININ GÜNDEMİ DE TÜRKİYE

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias ise Ege Denizi'nde yaklaşık 10 adayı ziyaret ederek askeri unsurları teftiş etti. Hardalias, Türkiye'ye mesaj vererek, “Ulusal egemenlik meseleleri pazarlık konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Nikos Hardalias, gayri askeri statüde yer alan Batnoz, Ahikerya, İleryöz, İlipsi, İncirli, İleki, Herke, Çoban ve İstanbulya adaları ile EGAYDAAK kapsamında yer alan Hurşit Adası'ndaki konuşlu askeri birimleri ziyaret etti. Hardalias, Türkiye'ye yönelik üstü kapalı mesaj göndererek, “Mesajımız açıktır: Yunanistan, uluslararası hukuk kapsamında iş birliği ve saygı içinde iyi komşuluk ilişkileri arıyor” dedi. Hardalias, Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve çevresinde “barış ve istikrar için bir güç” olduğunu savunarak, “Caydırıcı gücümüzü güçlendirme meseleleri ile ulusal egemenlik meseleleri pazarlık konusu olamaz!” ifadelerini kullandı. .