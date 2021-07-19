DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Japonlar neden Türkiye'ye gelip kazı yapıyor?
Savcı kocasını, 3 yıl boyunca 'hâkimim' diye kandırdı
Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nın 2021 Yılı Grand Prix Develi Etabı Gerçekleştirildi
Erdoğan’ın uçağında sürpriz konuk
Deve kuşuna görülmemiş talep!
Erdoğan'dan 'Kıbrıs' açıklaması
Uğur Dündar’ı hayal kırıklığına uğratan reyting
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' vurgusu
DEVA Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti
Şampiyonlar Ligi ön eleme kuraları açıklandı
Fenerbahçe forma fiyatları | Fenerbahçe yeni sezon forması ne kadar?
KKTC’de delinen ambargolar, sürprizler ve tepkiler
Kim Jong-un'dan gençlere 'geleneksel hayat tarzı' tavsiyesi
KKTC’de açıklanacak müjde ve “Kıbrıs Türk Devleti”
Tansu Çiller kimdir? Tansu Çiller hangi yıllarda başbakanlık yaptı?

TIMETURK / DÜNYA / 'Üç kez suikast girişimine uğradım'

'Üç kez suikast girişimine uğradım'

Suudi Arabistan'a ait Al Hadath televizyonuna röportaj veren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, görevi süresince kendisine yönelik üç kez suikast girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

4 Saat Önce
2021-07-19 11:09:50
'Üç kez suikast girişimine uğradım'

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, görevi süresince kendisine yönelik üç kez suikast girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Irak'ta Mayıs 2020'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Kazımi, Suudi Arabistan'a ait Al Hadath televizyonuna röportaj verdi.

Başbakanlığı sırasında üç kez suikast girişimi atlattığını ifade eden Kazımi, bunların hangi tarihlerde ve kimler tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak Başbakanı, "Bundan dolayı endişeli değilim, korkmuyorum da. Ülkenin yönetimi için çizdiğimiz plan doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Kazımi, Mayıs 2020'den bu yana Irak hükümetine başkanlık ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH